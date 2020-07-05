2020/07/05 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التخطيط تقترح ايقاف التعيين المركزي لخريجي طب الاسنان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التخطيط تقترح ايقاف التعيين المركزي لخريجي طب الاسنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).