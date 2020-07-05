الحشد الشعبي: دفن 90 جثة للمتوفين بكورونا اليوم

2020/07/05 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، دفن 90 متوفياً بفيروس كورونا المستجد.وذكر إعلام الحشد في بيان، أن "مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيأة الحشد الشعبي، تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات إلى النجف الأشرف حيث مأواهم الأخير"، لافتا إلى أن "عدد الجثث التي تم نقلها اليوم بلغ 90 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات".وأوضح أن "عدد المتوفين من العاصمة بغداد بلغ 32 متوفيا، وقد توزعوا على (مستشفى الإمام علي ( ع ) 5، مستشفى شيخ زايد 7، مستشفى ابن الخطيب 3، مستشفى م الطب 3، مستشفى الكرامه 4، مستشفى النعمان 3، مستشفى الكندي 6، الطب العدلي 2)".وأضاف البيان، "أما المحافظات فقد كانوا كالتالي: (واسط 4، كركوك 1، ميسان 16، ذي قار 28، صلاح الدين 2، ديوانية 4، بابل 3).

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