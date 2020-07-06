حزمة تغييرات في المناصب الأمنية بالعراق

2020/07/06 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قالت‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬الجديدة‭ ‬ستشمل‭ ‬قادة‭ ‬امنيين‭ ‬وعسكريين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والمحافظات‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجهزة‭ ‬وتجديد‭ ‬قادتها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الصنوف‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬اجرى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬تعينيات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬الامنية‭ ‬العليا‭ ‬بالعراق‭ ‬تضمنت‭ ‬فصل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬وتوزيعها‭ […]

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