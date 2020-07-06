2020/07/06 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يستبشر العراقيون لفترة وجيزة بتغيير المناصب العليا، معلّقين الآمال على المسؤولين الجدد من أجل تغيير أوضاعهم المزرية.هذا مايشعر به المتفائلون منهم وهو شعور انساني عاطفي طبيعي .أمّا الذين قد داستهم الظروف السيئة الى حد اليأس فليس لديهم حَسَن وأحسَن والجميع بنظرهم سيئون، حتى يثبتوا العكس عبر نتائج ملموسة تدخل بيت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منصب ملاحظ ومنصب وزير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منصب ملاحظ ومنصب وزير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).