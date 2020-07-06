مسعى مصري لعرقلة تمويل بناء سد النهضة الاثيوبي

2020/07/06 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬استانفت‭ ‬فيه‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬مفاوضتها‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬كسف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬اشتعال‭ ‬الحرب‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واثيوبيا،‭ ‬حيث‭ ‬اجرت‭ ‬مصر‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬اوربية‭ ‬على‭ ‬راسها‭ ‬فرنسا‭ ‬لدعم‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭ ‬،‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اجرت‭ ‬اثيوبيا‭ ‬مفاوضات‭ ‬ايضا‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬لافساد‭ […]

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