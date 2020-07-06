2020/07/06 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير بريطانيا في بغداد: الأولوية الآن وقف الهجمات على قوات التحالف بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 00:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير بريطانيا في بغداد: الأولوية الآن وقف الهجمات على قوات التحالف بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير بريطانيا في بغداد: الأولوية الآن وقف الهجمات على قوات التحالف بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).