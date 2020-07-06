قصف صاروخي بمحيط مطار بغداد الدولي

2020/07/06 | 00:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض محيط مطار بغداد الدولي مساء الاحد، إلى قصف بصارخ كاتيوشا.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز ان الصاروخ سقط في محيط المطار ولم ينفجر او يتسبب بأية إصابات

واحبطت منظومة "باتريوت" الصاروخية فجر الاحد هجوما صاروخيا حاول استهداف سفارة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وبهذا تكون المنظومة قد نجحت وبعد اقل من 24 ساعة على تنصيبها في صد أول هجوم صاروخي تشنه مجاميع مسلحة يتهمها مسؤولون في الادارة الامريكية بأنها موالية للنظام في إيران.

وكانت مصادر أمنية قد أبلغت شفق نيوز، يوم السبت، بأن قوات أمريكية اختبرت منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما قامت الشركة الأمنية المكلفة بحماية مجمع السفارة الامريكية بعملية تدريب شملت إطلاق عيارات نارية وتفجير قنابل صوتية عالية وسط دوي صفارات الإنذار.

كما أفادت المصادر بالخضراء لاختبار مدى فعالية منظومة باتريوت.

ونشرت الولايات المتحدة منظومة باتريوت في عدة مواقع بالعراق لصد هجمات صاروخية متكررة تستهدف جنودها ودبلوماسييها من قبل فصائل موالية لإيران.

وتستهدف الهجمات بشكل خاص السفارة الأمريكية وسط بغداد وقواعد عسكرية تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في أنحاء البلاد.

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