مصر تعتزم ارسال مساعدات طبية عاجلة الى العراق

2020/07/06 | 00:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن السفير العراقي في القاهرة أحمد الدليميّ، الاثنين، أن مصر سترسل مُساعدات طبّية عاجلة إلى العراق في الأيّام الثلاثة المقبلة.وذكرت صحيفة الوطن المصرية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “وزيرة الصحّة والسكان المصريّة هالة زايد التقت سفير جمهوريّة العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربيّة أحمد الدليميّ، ويبحثان سُبُل التعاون […]

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