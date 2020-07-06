2020/07/06 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة الشرف في مطار بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 00:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة الشرف في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة الشرف في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).