اعلامي: عمليات تهريب سعات الانترنت تكلف العراق خسائر تقدر بمليارات الدولارات

2020/07/06 | 01:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الكاتب والاعلامي اياد السماوي، الى ان عمليات تهريب سعات الانترنت تكلف العراق خسائر تقدر بمليارات الدولارات.وقال السماوي في حديث لقناة “العهد” اليوم الاثنين، ان “هناك جهات وشركات تابعة لشخصيات سياسية مسؤولة عن عملية تهريب الانترنيت”.واضاف “تم ضبط شركتين في كردستان تقومان بتهريب الانترنت ولم يتم محاسبتها من قبل النزاهة” مبينا “على حكومة الكاظمي […]

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