قراءة لكتاب - فيورباخ نهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية- فريدريك أنجلز - عبد الجبار نوري

2020/07/06 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري في زمن الكورونا كأنّي محاصرفي البيت عسكرياً من عدة محاورللحجر الصحي ، ورفعتُ أسلحتي للتصدي لهذا العدو الغادر الكورونا وذلك لأتقاني لقواعد الأشتباك ، ولأجل أستهلاك الزمن لذتُ أسيراً إلى مكتبتي المتواضعة ، وأخترتُ كتاباً منهُ عنوانه "فيورباخ نهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية" لفردريك أنجلز ، وقد قرأته سابقا لعدة مرات ، واليوم تكون قراءتي الجديدة بسيمياء العنوان أعلاه .أودُ أن أوضح شيئاً مهما أك ......





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