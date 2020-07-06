نائب: ضعف حكومة الكاظمي وراء استخفاف السفارة الأمريكية بتجريب منظومة الباترويت وسط بغداد

2020/07/06 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت النائب عن تحالف الفتح ميثاق ابراهيم، قيام السفارة الأمريكية بتجربة منظومة الدفاع الجوي دون علم الحكومة بأنها تمثل ضعف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والاستخفاف بها.وقالت إبراهيم في تصريح صحفي ان ” السفارة الأمريكية لدى بغداد قامت بتجربة منظومة الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء دون إبلاغ الحكومة أو وزارة الداخلية المعنية بحماية الممثليات […]

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