البرازيل تسجل أكثر من 600 وفاة بكورونا

2020/07/06 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 602 وفاة جديدة و26051 إصابة بفيروس كورونا.

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