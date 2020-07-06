الاعلام الامني تنفي سقوط صاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد

2020/07/06 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي.

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