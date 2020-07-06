قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

2020/07/06 | 02:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية، فجر الاثنين باستهداف محيط مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي....

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