الفلسفة المعادلاتية و تحليل العِلم - حسن عجمي

2020/07/06 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تعتبر الفلسفة المعادلاتية أنَّ العِلم معادلة رياضية مفادها التالي : العِلم = كل اليقينيات الممكنة x كل اللايقينيات الممكنة.



هذا يعني أنَّ العِلم يساوي كل اليقينيات الممكنة مضروبة رياضياً بكل اللايقينيات الممكنة.



إحدى الفضائل الأساسية لمعادلة العِلم هي فضيلة التوحيد بين النماذج الفلسفية المختلفة والمتصارعة فحلّ الخلاف فيما بينها و فضيلة ضمان استمرارية البحث العلمي بما في ذلك ضمان تطوّر العلوم.



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