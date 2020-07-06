برشلونة يسحق فياريال برباعية

2020/07/06 | 07:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز برشلونة آثار أسبوع صعب بانتصار ساحق 4-1 على مستضيفه فياريال ليبقى في سباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وقدم واحدا من أفضل عروضه تحت قيادة المدرب كيكي سيتين.

وتعادل برشلونة في آخر مباراتين بالدوري ليهدي الصدارة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد لكن الفوز في مباراة الأحد رفع رصيده إلى 73 نقطة من 34 مباراة بفارق أربع نقاط خلف فريق المدرب زيدن الدين زيدان الذي هزم أتليتيك بيلباو 1-صفر في وقت سابق يوم الأحد.

ووضع هدف عكسي سجله باو توريس برشلونة في المقدمة في الدقيقة الثالثة، وعادل جيرار مورينو النتيجة لصالح فياريال من متابعة في الدقيقة 14 قبل أن يستعيد الفريق الزائر تفوقه بهدف رائع سجله لويس سواريز بعد ست دقائق أخرى.

وعزز أنطوان جريزمان تقدم برشلونة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين، وأضاف أنسو فاتي البالغ من العمر 17 عاما هدفا رابعا في الشوط الثاني بتسديدة منخفضة.

وبالنسبة لجيرار بيكي مدافع برشلونة فإن تقديم مثل هذا الأداء القوي جعله يشعر بالرضا إلى جانب العودة إلى طريق الانتصارات.

وقال بيكي ”كان من المهم الحصول على النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة لكن أسلوب لعبنا كان مهما أيضا لأن هذا جزء من هويتنا لذا نريد اللعب بهذا الأسلوب حتى نهاية الموسم“.

وتراجعت ثقة برشلونة بعد التعادل مع سيلتا فيجو وأتليتيكو مدريد وزاد الشعور بعدم الاستقرار في النادي بعدما ذكرت تقارير أن القائد ليونيل ميسي غير سعيد بالموقف الحالي ولا يريد تمديد تعاقده.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لشبكة (موفيستار) الإسبانية ”ميسي قال إنه سينهي عمله ومسيرته مع كرة القدم في برشلونة...



سنستمتع بوجوده لفترة أطول“.

وهناك الكثير أيضا من التكهنات بشأن المدرب سيتين بعدما أشرك جريزمان في الوقت بدل الضائع أمام أتليتيكو في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الإسبانية بنوع من الإهانة ضد اللاعب الفائز بكأس العالم.

ودخل جريزمان التشكيلة الأساسية أمام فياريال، الذي كان قد فاز خمس مرات في آخر ست مباريات وبدا نشيطا من البداية، وساعد اللاعب الفرنسي في تسجيل الهدف الأول العكسي وبذل مجهودا كبيرا في وسط الملعب وتعاون بشكل مميز مع ميسي وسواريز.

وتوج جريزمان جهوده بتسجيل هدف رائع حيث تلقى تمريرة بكعب القدم من ميسي ثم سدد كرة ساقطة بهدوء لتلمس العارضة وتدخل المرمى.

وقدم ميسي عرضا رائعا أيضا لكنه أخفق في التسجيل رغم أن الحكم ألغى هدفا للهداف الأرجنتيني بسبب التسلل كما أطلق تسديدة في العارضة من ركلة حرة.

وبعد إلغاء هدف ميسي بدا أن بيكي يسخر من القرار، بعدما استفاد ريال مدريد من قرارات عقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، لكن مدافع برشلونة أكد أنه لم يكن يقصد شيئا محددا وأنه فعل هذا الأمر بسبب اندفاع الأدرينالين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يسحق فياريال برباعية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يسحق فياريال برباعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).