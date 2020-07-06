استقالة المتحدث باسم المكتب الإعلامي للكاظمي

2020/07/06 | 07:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن ياسين البكري الإثنين، استقالته من منصب المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وقال البكري في بيان مقتضب، إن ذلك جاء "لظروفي الخاصة".

والبكري أكاديمي مختص في العلاقات الدولية، وتدريسي في جامعة النهرين ببغداد، وكان مرشحاً عن تحالف "النصر" بزعامة حيدر العبادي للانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018 إلا أنه لم ينجح في الفوز بمقعد برلماني.

ويأتي هذا بعد أيام من اختيار الكاظمي، الصحفي أحمد ملا طلال متحدثاً باسم مجلس الوزراء.

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