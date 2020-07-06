من ثقافة تبرير الفساد إلى التربية على ثقافة المساءلة والمحاسبة - امال قرامي

2020/07/06 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي أطاح الفساد بأنظمة استبداديّة كثيرة:إيران وأوغاندا 1979، الأرجنتين 1982، الفلبين والبرازيل 1986 وأندونيسيا 1998وغيرها.وكان من المتوقّع مع تجارب الانتقال الديمقراطي أن يتحوّل ملفّ «الفساد» إلى أولويّة تأتي على رأس كلّ المشاريع والتصوّرات ليتولّى الفاعلون الجدد من خلالها، تأسيس مسار إصلاحي جذريّ يتجاور فيه بناء الديمقراطية مع مكافحة الفساد.



ولكن أثبتت هذه التجارب السياسية على اختلافها، أ ......





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