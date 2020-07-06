رأس المال: الفصل الثالث عشر (57) 6) نظرية تعويض العمال الذين تزيحهم الآلات - كارل ماركس

2020/07/06 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس رأس المال: الفصل الثالث عشر (57) الآلات والصناعة الكبرى6) نظرية تعويض العمال الذين تزيحهم الآلاتيؤكد عدد من الاقتصاديين البورجوازيين، أمثال جيمس ميل وماکلوخ وتورنز وسنيور وجون ستيوارت می-;-ل وغيرهم، أن سائر الآلات التي تزيح العمال تحرر في الوقت نفسه بصورة دائمة وبالضرورة رأسمالا مناسباً يقدم العمل لهؤلاء العمال المزاحين (1).لنفترض أن ا ......





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