كورونا يودي بحياة اكثر من 541 الف في العالم

2020/07/06 | 08:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 531,789 شخصا في العالم وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش الأحد.وسُجّلت أكثر من 11,3 مليون إصابة في 196 بلداً ومنطقة.الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 129,718 وفاة تليها البرازيل مع […]

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