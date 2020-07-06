أول تعليق من عادل إمام على وفاة الجداوي

2020/07/06 | 08:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر من الفنان المصري، عادل إمام، أول تعليق له على وفاة زميلته الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، التي توفيت اليوم عن 86 عاما بعد صراع مع فيروس “كورونا” المستجد.وشارك إمام صورة له تجمعه مع الممثلة الراحلة، من مسرحية “الواد سيد الشغال”، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: “وداعا الفنانة القديرة رجاء […]

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