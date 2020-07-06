أمريكا: الهجمات الصاروخية في بغداد تهديد ايضاً للحكومة والسكان

2020/07/06 | 08:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الوزارة على علم بالتقارير التي تحدثت عن سقوط صواريخ على المنطقة الدولية في بغداد.

وقال المتحدث لتلفزيون الحرة، إن أجهزة الأمن العراقية تقود التحقيق في هذا الأمر.



وأضاف أن تهديد الهجمات الصاروخية "خطير ليس لنا وحدنا بل للحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية المجاورة وسكان المنطقة الدولية السابقة والمناطق المحيطة."

وذكّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية مايكل بومبيو الأربعاء الماضي والتي أثني فيها على الحكومة العراقية لإخضاعها جميع الجماعات المسلحة لسيطرتها، بما في ذلك تلك التي تطلق الصواريخ على مرافق الحكومة العراقية.

وقال الوزير بومبيو كذلك إن "وجود هؤلاء الفاعلين الخارجين عن القانون لا يزال يشكل أكبر عقبة أمام المساعدة الإضافية أو الاستثمار الاقتصادي" للبلاد.



وأضاف أن "العالم لكي يساعد العراق، على العراق أن يساعد نفسه أولا، وأن أفعال بغداد هي خطوة في الاتجاه الصحيح ونحن نشيد بها".

وجاءت تصريحات الخارجية الأميركية بعد انباء عن تعرض مطار بغداد ليل الأحد، إلى قصف بصاروخ لم ينفجر.

ولكن خلية الإعلام الأمني قالت "لم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد أي إطلاق صواريخ لغاية الساعة 0050".

وكان صاروخ كاتيوشا قد استهدف في وقت سابق الأحد المنطقة الخضراء حيث مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد، في هجوم جديد على المصالح الأميركية بعد أسبوع من عملية اعتقال وإطلاق سراح مقاتلين موالين لإيران على خلفية تلك الهجمات.

ومنذ أكتوبر 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب إضافة إلى السفارة الأميركية في بغداد.

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