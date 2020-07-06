أول قداس في ريو دي جانيرو منذ فرض إجراءات الإحتواء بسبب كورونا

2020/07/06 | 08:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حوالي 3 أشهر من الإغلاق تمكن المسيحيون الكاثوليك من أداء الصلاة وحضور أول قداس داخل الكنيسة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يوم السبت وذلك منذ تفشي وباء كورونا.فبعد تدابير رفع إجراءات الإحتواء وإعادة فتح الأنشطة المختلفة في المدينة وسط تدابير وقائية، فتحت كتدرائية ريو دي جانيرو أبوابها واستقبلت نحو 30 بالمئة فقط […]

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