هل انقطاع النفط العراقي يسبب خسائر للاردن؟

2020/07/06 | 08:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبير الطاقة والمشتقات النفطية عامر الشوبكي إن وقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن سبب عدة مشاكل للمملكة أبرزها إحداث إرباك في عمل مصفاة البترول الأردنية.وقال الشوبكي ان وقف توريد النفط من العراق للأردن يعني وقف عمل أكثر من 400 صهريج منها من 200 إلى 250 صهريج اردني وهذا يعني انقطاع مصدر رزق أكثر […]

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