انجنب 11 ابنا.. من هو الفنان السوري ياسين بقوش؟

2020/07/06 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتلك ياسين بقوش، أو ياسينو الطيب الساذج “كاريزما استثنائية” جعلته يدخل بيوت وقلوب السوريين والعرب بقدرته على رسم الابتسامة، كما امتلك صوتاً مميزًا أهله للعمل الإذاعي، مرورًا بملامحه القريبة للقلب، وانتهاءً بموهبته الفنية الفريدة من ‏نوعها.‏ وينتمي بقوش إلى جيل مؤسسي الكوميديا السورية، التي انطلقت في بداية ستينات القرن الماضي مع أقطاب الكوميديا السورية ‏دريد […]

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