تقليص حظر التجوال في محافظة كربلاء

2020/07/06 | 08:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء، يوم امس الاحد، عن تقليص حظر التجوال في المحافظة.

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