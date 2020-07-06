تعرفوا على مكتشف محمد صلاح

2020/07/06 | 08:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى سعيد الشيشيني، المدرب الذي اكتشف موهبة المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، في صغره، أنه “أفضل بكثير” من الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، متوقعا أن يتفوق على كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، نجمي يوفنتوس وبرشلونة، خلال عامين فقط.وتمكن صلاح من قيادة الريدز لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ الفريق، قبل 7 […]

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