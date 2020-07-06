أطعمة تجعلك تشعر بالجوع دائما

2020/07/06 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجد بعض الأشخاص أنفسهم يعانون من الجوع بعد فترة وجيزة من تناولهم لبعض الأطعمة، سواء كانت وجبة خفيفة أو كاملة، الحقيقة هي أن المشكلة قد لا تكمن في كمية الطعام الذي تناولته، ولكن في افتقار الطعام الكثير من القيم الغذائية التي يحتاجها جسمك، خاصة البروتينات والألياف، حتى تلك الصحية، إلى بعض البروتينات أو الألياف.نستعرض […]

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