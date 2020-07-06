عالم بريطاني يقدم رواية مفاجئة بشأن مصدر فيروس كورونا

2020/07/06 | 08:19 - المصدر: سومر نيوز

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طرح عالم بريطاني رواية جديدة بشأن كورونا المستجد، تشير إلى أن الفيروس كان موجودا وبحالة "نائمة" قبل ف...

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