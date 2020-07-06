البكري يعلن استقالته من منصب المتحدث باسم المكتب الإعلامي للكاظمي

2020/07/06 | 08:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن ياسين البكري، اليوم الإثنين، استقالته من منصب المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.وقال البكري، في بيان"أعلن استقالتي من منصب المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وعزا البكري، السبب بالقول: "ذلك جاء لظروفي الخاصة".

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