ماذا يفعل تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق؟

2020/07/06 | 08:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حينما تسمع أن هناك البعض ممن يتناولون ملعقة من زيت الزيتون على الريق ربما يثير استغرابك وتعجبك، لكن بالفعل بعض خبراء الصحة والتغذية ينصحون بذلك لما له من فوائد صحية نذكرها لكم وفق ما نقل موقع (مصراوي) عن “healthline”، و”bioarmonia”: – زيت الزيتون من أغنى مصادر النباتات التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير […]

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