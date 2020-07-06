وزير الدفاع التركي يؤكد عزم انقرة اقتفاء آثار الأجداد والبقاء في ليبيا الى الابد

2020/07/06 | 08:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة شكلت خطاب ادلى به وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال لقائه بجنود بلاده في طرابلس ومصراتة دون حضور أي مسؤول ليبي، صدمة لليبيين والمراقبين على حد سواء، عند اعلانه نية انقرة البقاء في ليبيا الى الابد.وفي الخطاب تحدث اكار عن “السيادة التركية والعودة بعد انسحاب الأجداد والبقاء إلى الأبد في ليبيا”، الأمر ...

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