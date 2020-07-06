الصحة تعود لممارسة “خيارها المفضل”.. ورقة الحظر الشامل تخرج من الأدراج وتوضع على المكتب من جديد

2020/07/06 | 08:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فتح مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، الباب على “احتمالية” عودة حظر التجوال الشامل، فيما بين ان اجتماعا مرتقبا سيحسم المسألة.وقال عبد الأمير في تصريحات صحفية، إن “ارتفاع معدلات الشفاء يدل على أن الكثير من الحالات قد تم علاجها استجابة للعلاجات الموجودة في المستشفيات”، لافتا إلى أن “هناك الكثير من […]

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