نواب: الكاظمي مطالب باتخاذ موقف شجاع من التجاوزات الأميركية

2020/07/06 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..استنكر عدد من النواب، ماقامت به السفارة الأميركية في بغداد من اطلاق للنار واستخدام منظومة دفاع جوي من دون العودة او اخذ موافقة العراق، مشددين على ضرورة اتخاذ موقف شجاع من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إزاء هذا الانتهاك وعدم السكوت على ذلك.وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب عامر الفائز لـ /المعلومة/، […]

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