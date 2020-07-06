نائب يعد مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي “فاقدا للشرعية”

2020/07/06 | 09:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد النائب بهاء الدين النوري، إن مجلس الأمناء الحالي يعتبر فاقدا للشرعية لأن مجلس النواب العراقي لم يصوت عليه منذ ثمانية أشهر.طالب في بيان، رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بأعفاء ومجلس أمناء شبكة الأعلام من مهام عمله كونه لا يحق له اتخاذ مثل هكذا قرارات تتعلق بمستقبل شبكة الاعلام واختيار أعضاء جدد وفق السياقات القانونية […]

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