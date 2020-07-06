سبب جديد قد يفسر “لغز تأخير الرواتب”: ربما يكون الأقرب للحقيقة!

2020/07/06 | 09:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد تضارب الأسباب وتنوعها، حول تأخير صرف رواتب الموظفين، سبب جديد قد يكون هو الأكثر منطقية، بدأ يطل برأسه لينضم إلى جملة الأسباب التي طرحت لتفسير “لغز تأخير الرواتب”، بالرغم من التأكيدات على وجود سيولة مالية كافية.ورجحت اللجنة المالية النيابية أن يكون تأخير الرواتب هو بسبب “التدقيق في ملف مزدوجي […]

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