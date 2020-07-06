خلية الإعلام الأمني تنفي سقوط صاروخ بمحيط مطار بغداد

2020/07/06 | 09:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الإعلام الأمني في العراق فجر الاثنين، ما تناقلته وسائل إعلام عن سقوط صاروخ بالقرب من صالة مطار بغداد الدولي....

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