الصحة العالمية تؤكد تعزيز التعاون مع روسيا في تطوير لقاح لكورونا

2020/07/06 | 09:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت كبيرة الخبراء العلميين في منظمة الصحة العالمية سوميا سفاميناثان، عن اهتمام المنظمة بتوسيع التعاون مع روسيا في إطار تطوير الأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا.

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