محافظ البصرة يعلن وصول الوجبة الثانية من اسطوانات الاوكسجين عبر منفذ الشلامجة

2020/07/06 | 09:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجياعلن رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني عن وصول الوجبة الثانية من اسطوانات الأوكسجين البالغ عددها (600) اسطوانة، مشيراً الى انها وصلت اليوم من الجانب الايراني عبر منفذ الشلامجة الحدودي .وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان عدد الأسطوانات (600) اسطوانة وهي الوجبة الثانية التي تصل للبصرة بعد ان وصلت (500) اسطوانة في الوجبة الاولى من اصل (4000) اسطوانة ، مقدماً شكره لمدير المنافذ الحدودية في العراق وادارة منفذ الشلامجة لجهودهم بالتعاون والتنسيق مع خلية الازمة في التعاون وإجراء التسهيلات من اجل ايصال اسطوانات الاوكسجين لمستشفيات المحافظة .من جانبه، اوضح عضو خلية الازمة المحلية في البصرة حكيم المياحي انه بتوجيه رئيس خلية الازمة العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني تم متابعة ادخال اسطوانات الاوكسجين البالغ عددها (600) اسطوانة وسيتم توزيعها على المستشفيات حسب توجيهات رئيس خلية الأزمة في البصرة.إلى ذلك، وجه محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني بزيادة أعداد العاملين في ردهات العزل الوبائية، والاستمرار بدعم توفير قناني الأوكسجين، جاء ذلك خلال زيارته إدارة مستشفى البصرة التعليمي.وقال العيداني للمركز الإعلامي، بحضور عضو مجلس النواب الشيخ مزاحم التميمي ومدير الصحة الدكتور عباس التميمي، بحثنا الخدمات الصحية المقدمة في ردهات العزل الوبائية في المحافظة، لافتا إلى إدارة المستشفى قدمت شرح كامل عن الاحتياجات وبعض الصعوبات التي تواجهها في عملها.واضاف» تم الاتفاق على زيادة أعداد العاملين في المستشفى من الفرق الداعمة، فضلا عن التعاقد مع شركة متخصصة لتنظيم وضع الأوكسجين في الردهات الوبائية من حيث النصب والصيانة، إلى جانب العمل على توفير باقي الاحتياجات.ودعا محافظ البصرة، أهالي المحافظة الى ضرورة الالتزام أثناء رفع الحظر الجزئي، وارتداء الكمامات والقفازات الطبية وعدم إقامة التجمعات، إلى جانب التزام أصحاب المحال والأسواق وسيارات الأجرة إلى ضرورة تطبيق تعليمات الوقاية الصحية كي لا يتعرضوا للمسألة القانونية لمخالفة التعليمات الصحية، من أجل العمل على اجتياز الأزمة الصحية.من جانبه عبر عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، الشيخ مزاحم التميمي، عن سعادته لتواصل خلية الأزمة المحلية في البصرة، في العمل بكل الاوقات لتوفير احتياجات الكادر الطبي.واضاف قائلا للمركز الإعلامي بحثنا احتياجات مستشفى البصرة التعليمي، وتحدثنا عن كل المشاكل التي تعترض أعمالهم، لافتا إلى أن السيد المحافظ وجه بحلها بالسرعة الممكنة، منوها إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.وأشار إلى أن نواب البصرة من جانبهم يواصلون العمل كلا حسب مجال عمله في دعم جهود الحكومة المحلية وخلية الازمة في المحافظة، مؤكدا على أن خلية الأزمة البرلمانية بدورها تواصل العمل بالتنسيق مع خلية الصحة المركزية ووزارة الصحة والحكومات المحلية على توفير ما تحتاجه من أموال وتشريعات وأمور دعم لوجستية مهمة لادامة حملة مكافحة فايروس كورونا.

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