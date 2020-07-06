رحلة إلى شلالات هوكا - نيوزيلاندا - دينا سليم حنحن

2020/07/06 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن "وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ".لكل عاشق حياة خطوة وأغنية ولكل مظلوم حكاية مؤلمة يسردهاالماء فيروزيّ اللون، والمنطقة جنّة الجّنات، لم تكن الرّحلة مجرد صدفة، بل خطّطتُ لها قبل أن أغادر مطار بريزبن، كان يومًا مزدحمًا، عجّ المطار بالسيّاح وتأخرت الطائرة عن موعد إقلاعها.



جلستُ في مكاني وانتظرت حضور صديقتي، كنا قد اتفقنا على السفّر بمجرد أن كسبت هي الرّهان، في أن أشارك في استقبال السي ......





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