نقاش حول تناقض القرآن - سامي الذيب

2020/07/06 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب المسلم المؤمن مستعد أن يدوخك ألف دوخة بدلًا من أن يعترف مرة واحدة بأن هناك أخطاء لغوية في القرآنوقد اختبرت ذلك في الساعات السابقة بعد وضعي منشورين على الفيسبوك تبين تناقض القرآن.سوف انقل لكم هذين المنشورين والتعليقات التي جاءت عليهما للتتبينوا حقيقة ما اقولالمنشور الأول:----------التناقض في القرآنوناديناه من جانب الطور الايمن (19: 52)نودي من شاطئ الوادي الايمن (28: ......





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