“الغذاء والدواء”: أمريكا تواجه مشكلة خطيرة من الارتفاع السريع لإصابات كورونا

2020/07/06 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، اليوم الاثنين، باتخاذ خطوات عاجلة والالتزام بإرشادات السلامة لوقف تفشي فيروس كورونا الكبير في الولايات المتحدة.واعتبر هان، وهو عضو من أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا، في حديث لشبكة “سي.إن.إن”.الأمريكية، أن الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكورونا “مشكلة خطيرة”.ودعا سلطات بلاده […]

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