بمشاركة العراق..مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتخذ جملة من القرارات

2020/07/06 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

عقد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، جلسة مهمة عبر الدائرة الالكترونية المغلقة،بمشاركة وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال.

واكد درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجلسة تمخضت عن الموافقة على جملة قرارات مهمة بشأن الانشطة والفعاليات وجدول العمل الشبابي العربي يقف في مقدمتها،الموافقة على اقرار الميزانية الخاصة بالانشطة الشبابية للعام الحالي" .





واضاف ان "المجلس صادق على الانشطة والبرامج وتوصيات اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بواقع 27 نشاطا شبابيا يتعلق بالمخيمات الكشفية وانشطة التمكين الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وبرامج تمكين الفتيات ونبذ العنف والتطرف وتطوير القادة الشباب" .





ولفت الى ان "المجلس صادق ايضا بالتصويت على اعتماد توصيات اللجنة الفنية ليوم 24 من الشهر الماضي المتعلقة بالانشطة الرياضية بواقع احد عشر نشاطا رياضيا تختص بالتشريعات والانظمة الرياضية والمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في القطاع الرياضي ودورة الالعاب العربية الرابعة عشرة والخامسة عشرة والبطولة العربية الاولى للالعاب الالكترونية والمهرجان العربي للرياضة النسوية ، مع تحديد الدول المسؤولة عن تنفيذ الانشطة وموازنة كل نشاط والاطار الزمني الخاص به"، مبيناً ان "طروحات العراق كانت منسجمة مع تطلعات الاخوة العرب وفقا للمكانة التي ينالها والقدرة على تضييف وتنظيم الاحداث والفعاليات الشبابية".

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