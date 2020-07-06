النفط: ننتج يوميا قرابة 4500 طن من الغاز السائل

2020/07/06 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدتْ الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، الاثنين (06 تموز 2020)، أنَّ إنتاجها...





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