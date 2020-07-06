الصين : اطلاق قمر صناعي لدراسة الفضاء

2020/07/06 | 09:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أطلقت الصين، القمر الصناعي الثاني من سلسلة “شييان-6″، لدراسة الفضاء.وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” إن القمر تم إطلاقه بنجاح بواسطة صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش- 2 دي”.وأضافت أن القمر الصناعي وصل إلى المدار المقرر، مشيرة إلى أنه أطلق من مركز “جيوتشوان” لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين.انتهى / […]

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