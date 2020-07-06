نائب سابق : اسرى حرب الـ 91 سيحصلون على حقوقهم التقاعدية

2020/07/06 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب السابق، مستشارة رئيس الوزراء الاسبق، باسمة الساعدي، ان اسرى حرب الـ 91، مشمولون بالامر الديواني 107، ولهم الحق بالحصول على حقوقهم التقاعدية.وقالت الساعدي في بيان لها اليوم الاثنين، ان “اسرى حرب الـ91، والتي تعرف بحرب “الكويت”، مشمولون بالفقرة 12 من الامر الديواني 107، مع اقرانهم الجرحى ومعاقين الجيش السابق وغيرهم”.واوضحت، انه […]

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