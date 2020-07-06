البكري يعلن استقالته من منصب المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

2020/07/06 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن ياسين البكري، الاثنين، استقالته من منصب المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عازياً ذلك إلى ظروف خاصة.

وقال البكري في منشور على صفحته بموقع (فيس بوك): "أعلن استقالتي من منصب المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء".وعزا البكري ذلك إلى "ظروفه الخاصة".

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