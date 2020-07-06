النفط الكويتية: استئناف الإنتاج بحقلين مشتركين مع السعودية

2020/07/06 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وزارة النفط الكويتية على تويتر إن إنتاج الخام استؤنف أوائل يوليو تموز في حقل الوفرة النفطي، المشترك بين الكويت والسعودية، بعد توقف لخمس سنوات.

وأضافت الوزارة أن الإنتاج عاد أيضا بحقل مشترك آخر، هو حقل الخفجي، من أول يوليو تموز، بعد توقف لشهر واحد.

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