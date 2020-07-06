الامن النيابية تقدم مقترحاً لوقف الضربات الجوية التركية المتكررة

2020/07/06 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، مقترحا لوقف الضربات الجوية التركية المتكررة على الأراضي العراقية. وأكد عضو اللجنة سعران الأعاجيبي في تصريح إن “الاستنكارات لم تعد تجدي نفعا وعليه يجب انـهـاء ملف الاعــتــداءات التركية على الاراضـي العراقية عن طريق الحل السياسي”، داعـيـاً إلـى “تشكيل وفـد للتفاهم مـع تركيا”. وأضاف، “نحتاج إلـى حل سياسي لإنـهـاء هـذا […]

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